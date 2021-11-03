МВД Беларуси объявил ресурсы польского “Белсат” экстремистскими и запретил их деятельность в стране

“Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов “Белсат”, – говорится в сообщении.

27 июля ведомство уведомляло, что по их материалам суд Железнодорожного района Гомеля признал информационные ресурсы “Белсат” экстремистскими.

Контекст:

“Белсат” – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

Журналисты канала подвергались преследованию и арестам со стороны силовиков. В феврале 2021 года суд в Минске приговорил журналисток “Белсата” Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы за стрим с акции протеста. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).

В Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Летом 2021 года ситуация в Беларуси снова обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от “радикалов”. После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них и центр “Весна”), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.

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