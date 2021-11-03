Российский рынок акций открылся снижением

Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,37%, до 4192,14 пункта, индекса РТС – на 0,48% до 1841,90 пункта.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.20 индекс Мосбиржи продолжил снижаться до 4177,19 пункта (-0,72%), индекс РТС – до 1840,83 пункта (-0,54%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,18% – до $83,72 за баррель. Фьючерс на WTI дешевел на 1,55% и торгуется на уровне 82,61 долларов за баррель.