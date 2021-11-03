В РФ установили День преподавателя высшей школы

День преподавателя высшей школы будут отмечать в РФ 19 ноября, соответствующий приказ подписал глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

Пресс-служба ведомства отметила в официальном Telegram-канале, что дата проведения праздника выбрана не случайно.

«Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября – день рождения основателя Московского государственного университета и крупного российского ученого Михаила Ломоносова», – говорится в сообщении.

Проект постановления правительства, утверждающего День преподавателя высшей школы, вынесли на общественное обсуждение еще весной. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять все необходимые нормативные документы о новом профессиональном празднике.

В августе в ходе встречи с представителями общественности президент Владимир Путин поддержал идею одной из участниц мероприятия объявить в РФ 2023 год Годом педагога, отметив, что в этот период как раз будет отмечаться 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского.