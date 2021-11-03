Девелопер объяснил провал грунта у «Москвы-Сити»

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03.11.2021, 10:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПровал грунта возле строительной площадки жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной связан с изливом грунтовых вод, заявили в девелоперской компании Capital Group.

В компании пояснили, что вечером 2 ноября «возле строительной площадки Capital Towers, со стороны Проектируемого проезда произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление», передает РИА «Новости».

По словам представителя пресс-службы, были оперативно проведены противоаварийные мероприятия.

«Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время», – добавили в компании.

Capital Group – это один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер был создан в 1993 году бизнесменами Павлом Те, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, однако двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.

Ранее экстренные службы сообщили, что на Краснопресненской набережной, напротив дома номер 14 произошел провал грунта площадью 30 на 40 метров.

Напомним, в феврале 2020 года сообщалось, что с одной из башен «Око» в комплексе «Москва-сити» упала часть конструкций. Позже управляющая компания «Око Сервис» опровергла эту информацию, уточнив, что упала лишь небольшая часть декоративного элемента во время работ по его замене.



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