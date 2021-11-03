 

В «Яндекс. Картах» появится список адресов невакцинированных россиян

03.11.2021, 10:11, Разное
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«Яндекс» анонсировал запуск новой функции одного из своих сервисов. Теперь в «Яндекс.Картах» можно будет найти метки, отображающие в реальном времени места проживания россиян, которые еще не вакцинировались. Эксперты уверены, что нововведение сделает борьбу с пандемией более эффективной, при этом дискриминация горожан без прививки не приобретет массовый характер.

По словам руководства IT-компании, такую функцию можно будет включить, нажав на кнопку «найти по QR» на главном экране приложения и в десктопной версии «Яндекс.Карт».

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что такие дома находятся по запросу «Где опасно», если применить новый фильтр. Список домов и квартир составлялся на основе данных Росреестра. Также в «Яндексе» обещали добавить функцию «ручного мониторинга». Пользователям предоставят возможность самолично отмечать на картах места, где они обнаружили невакцинированных людей, информация о которых отсутствовала в сервисе.

«Мы пошли по пути гласности и открытости. Остается нерешенным вопрос с обработкой и распространением персональных данных. Однако в ближайшее время мы должны получить соответствующее разрешение от курирующих нас государственных органов», — говорит директор бизнес-группы Поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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