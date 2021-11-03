По ночам к женщине регулярно приходили Мрачный жнец и горгулья

Эта история была недавно опубликована на сайте американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера. Ранее она освещалась в канадском сериале о паранормальных явлениях "Paranormal Survivor".

История повествует о том, что одна женщина встретила некую темную тень, похожую на Мрачного Жнеца (так на Западе называют Смерть с косой), с которым было нечто, похожее на горгулью. А через много лет снова увидела Жнеца.

В 1990 году молодая женщина по имени Моника Паулино переехала в двухквартирный дом с раздельными входами. Ей было 20 лет и она жила одна. Через неделю после переезда она начала видеть странные и пугающие ночные кошмары. В них она видела, как убивают людей различными способами, в том числе она видела расчленение и обезглавливание.

Можно лишь представить себе, насколько она была напугана всем эти. Она словно наблюдала все это вживую, находясь рядом с жертвами.

Несколько месяцев спустя она вдруг проснулась посредине ночи и увидела темную тень, которая двигалась от шкафа к изножью ее кровати. В темноте она могла видеть лишь нечеткие очертания этого существа и оно показалось ей похожим на Мрачного Жнеца, закутанного в плащ с капюшоном. Сходство усиливало и то, что вместо лица у существа был череп с пустыми глазницами.

Через мгновение она увидела еще одно существо, которое сидело прямо у нее в ногах и напоминало сгорбленную горгулью. Кожа у нее была чешуйчатая, как у крокодила, а на руках и ногах были когти. Голова существа была повернута в сторону Мрачного жнеца, словно ожидая его команды.

Сначала Моника решила, что это продолжение ночного кошмара, но на следующую ночь она снова проснулась и снова увидела возле своей кровати Жнеца и горгулью. И на следующую тоже. А потом все это пропало так же внезапно, как и появилось, зато возникло нечто новое – Моника стала просыпаться с непонятными синяками и царапинами на своем теле.

Моника была в ужасе, она не понимала, что с ней происходит. Потом она решила, что это происки дьявола и стала спать с Библией в руках. Однако ночные кошмары прекратились лишь тогда, когда она переехала на новое место.

В 2018 году Моника жила в новом доме и у нее уже был сын-подросток по имени Алекс. Она не видела Мрачного Жнеца и горгулью 28 лет после того, как переехала из предыдущего дома, но никогда этого не забывала. Она часто рассказывала своему сыну об этом существе и его уродливом спутнике.

Зимой 2018 года она уезжала в отпуск, а когда вернулась домой, с ней стало происходить нечто очень странное. Она чувствовала себя ужасно больной и подавленной. Она стала мучиться бессонницей и чувствовала сильное, но непонятное беспокойство. Однажды она проснулась от звука голоса рядом, но в комнате никого не было. Голос при этом звучал пугающе.

Несколько дней спустя, когда она шла по коридору в свою спальню, она подошла к двери и увидела, что у края ее кровати стоит Мрачный Жнец. Тот самый, которого она видела, когда ей было 20 лет. Он был именно таким, каким она его запомнила. Она закричала от ужаса и когда ее сын побежал наверх, чтобы проверить ее, он тоже увидел это существо в спальне.

Мальчик остановился как вкопанный, в шоке уставившись на него. Монстр, о котором рассказывала его мама, был настоящим. В ужасе Алекс начал кричать "Убирайся! Пошел вон!" и существо исчезло. Когда они посмотрели в окно, то увидели, что Мрачный Жнец стоял на лужайке, глядя на них, как будто он телепортировался из комнаты на улицу в мгновение ока.

Вскоре после этого Моника вызвала на дом женщину-экстрасенса Лори Киндрейд, попросив ее очистить дом от нечистой силы. Во время этой процедуры, когда Лори. Моника и Алекс снова зашли в спальню Моники, они услышали там злобный голос, который говорил такие слова, как "Зло", "Ад" и "Кровь". Они никого не видели, но слышали голос.

По словам Лори, она почувствовала здесь присутствие злобной сущности и потом она провела ритуал и все плохое исчезло. Моника после этого стала выздоравливать.