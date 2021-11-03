 

“Хорошеете с каждым годом”. Катя Осадчая показала, как “голыми плечами разгоняет туман за окном”

03.11.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Солнечными фото и голыми плечами отгоняю туман за окном”, – подписала фото Осадчая.

“Катюша, вы хорошеете с каждым годом!” – заметила svetlanaborzova9716.

“Действительно счастлива”, – написала jatsenkoalla.

“У светлого человека и фото светлые, смотрю их с улыбкой. Вы красавица”, – прокомментировала mammmamasha.

View this post on Instagram

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Весной 2021 года Осадчая и Андре Тан выпустили первую совместную коллекцию женской летней одежды. В октябре телеведущая и дизайнер презентовали свою новою коллекцию.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Ведущая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / ЦБ подал иск о признании Проинвестбанка банкротом

01.02 / Климкин об оккупированном Донбассе: Путин начал поднимать ставки

04.10 / Через три дня стартует предзаказ на умные часы Apple Watch Series 7

17.09 / В МИД Германии допустили введение санкций ЕС против Лукашенко

23.07 / Подозревали в колдовстве. В Папуа-Новой Гвинее родственники два года пытали семилетнюю девочку

06.10 / Евросоюз отзовет часть послов из Беларуси – глава МИД Польши

27.08 / Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана из-за теракта в Кабуле

12.02 / “Укрзалізниця” сообщила о задержке двух поездов из-за снегопада

13.02 / В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений

16.07 / Китай обвинил США в попытках помешать его развитию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика