 

Космонавт из Зимбабве заменит Юлию Пересильд в фильме «Вызов»

03.11.2021, 9:31, Разное
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Национальное космическое агентство Зимбабве и «Роскосмос» договорились об участии зимбабвийского космонавта Йонду Мнангагва в съемках фильма Клима Шипенко «Вызов». Зимбабвиец получил одну из главных ролей в кинокартине.

Согласно заключенному ранее договору между двумя странами, зимбабвийские космонавты должны были полететь на МКС еще в октябре. Из-за внепланового полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд «Роскосмос» сдвинул весь график отправлений. В ожидании нового полета «Роскосмос» предложил зимбабвийским коллегам внести свой вклад в создание новой российской кинокартины. Создателям пришлось внести изменения в сценарий фильма и убрать оттуда персонажа Юлии Пересильд. Роль доктора исполнит зимбабвийский космонавт.

«Поначалу я очень расстроился, когда мне сообщили об этих нововведениях. Все-таки «Роскосмос» является главным продюсером ленты и они вправе вносить любые изменения. Но потом я подумал и понял, что женщина в космосе это банально и даже в каком-то смысле смешно. А вот люди с темным цветом кожи в составе российских экипажей на орбите не бывали. С участием зимбабвийского космонавта фильм приобретает совсем другой оттенок. Теперь его можно даже на «Оскар» выдвигать», — заявил Шипенко.

После изменения сюжета фильма режиссеру придется еще раз отправиться на МКС. «Роскосмос» выделит на полёт дополнительно 21 млн долларов. Мнангагве уже начал трехмесячную подготовку в Звездном городке, чтобы адаптировать организм к возможным перегрузкам. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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