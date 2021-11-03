Более 100 стран заявили об участии в борьбе с вырубкой лесов

Более ста стран обязались в предстоящем десятилетии прекратить вырубку лесов.

По мнению экспертов, данное обещание будет иметь решающее значение для затормаживания процессов изменения климата. На реализацию этого плана было выделено более 25,4 миллиардов американских долларов.

Великобритания приветствовала это обязательство как первое крупное достижение климатической конференции ООН, которая проходит сегодня в шотландском городе Глазго. Однако участники кампании сообщили, что им нужно внимательно изучить все детали, чтобы увидеть его полное влияние на климат.

Правительство Великобритании заявило, что оно получило обязательства от лидеров, представляющих более 85% лесов мира, прекратить и обратить вспять к 2030 году процессы обезлесения. Среди них несколько стран с огромными лесными территориями, включая Бразилию, Китай, Конго, Колумбию, Индонезию, Россию и США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «благодаря нынешним беспрецедентным обещаниям у нас появляется шанс завершить долгую историю человечества как покорителя природы и стать ее хранителем».

Леса на планете являются важными экосистемами, которые способны в больших объемах поглощать диоксид углерода из атмосферы. В то же время деревья являются одним из крупнейших в мире мест, где накапливается и хранится углерод.