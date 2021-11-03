 

Получение выплат пострадавшим в ЧС гражданам упростили

03.11.2021, 9:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ РФ упростили получение денежной поддержки для граждан, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства говорится, что «в РФ усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС)».

Так, «для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме».

Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о гражданах, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. В результате изменений, для их получения будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС.

Также отмечается, что ряд нововведений коснется индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юридические лица.

Изменения приняты по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.



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