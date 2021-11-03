Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву

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03.11.2021, 9:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВсе ранее перенаправленные из-за тумана в Нижний Новгород авиарейсы вылетели в Москву, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Нижний Новгород работает в штатном режиме. В Москву вылетели 33 воздушных судна, прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне 2 ноября. Кроме того, с целью решения сложившейся ситуации аэропортом совместно с авиакомпаниями организована доставка части пассажиров в Москву наземным транспортом», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Кроме того, отмечается, что аэропорты московского узла 3 ноября принимают и выпускают самолеты без погодных ограничений.

При этом в пресс-службе нижегородского аэропорта сообщили, что по состоянию на 08.15 мск вылетели 38 самолетов. Вылет еще двух бортов – из Читы и Тюмени – запланирован на 10.00 и 11.00.

Ранее более 60 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – на фоне тумана. Также накануне из-за непогоды отменили и задержали более 200 рейсов в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. В МЧС сообщали, что радиационный туман в Москве продержится до полуночи.

Метеоролог объяснил появление «радиационного тумана» в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала, что туман-долгожитель выявил серьезные проблемы российских аэропортов.



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