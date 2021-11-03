 

В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России

03.11.2021, 9:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧитатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам РФ «манипулировать газом во вредных политических целях».

По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».

«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно РФ манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.

«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.

«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.

«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.

«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо…», – подытожили читатели.

Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать РФ «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией РФ и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как сообщил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Скорая добиралась до Марадоны полчаса

04.06 / Корниенко заявил, что к торговле с Беларусью Украине следует подходить избирательно

13.07 / В Хабаровске задержали протестующего с ножом

02.03 / В Израиле от COVID-19 вакцинировали более половины взрослого населения

19.08 / Минск не впустил 17 иностранных журналистов

02.07 / Президентский фонд культурных инициатив получил более 4 тыс. заявок на гранты

25.01 / Экс-солистка “Комбинации” попала в “черный список” украинского Минкульта

01.08 / Теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото Олимпиады

28.07 / За сутки в мире коронавирусом заразились 280 тыс. человек

28.10 / Сотрудник Госдепа США после поездки в Европу заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика