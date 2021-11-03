 

Паспорта вакцин могут увеличить распространение коронавируса

03.11.2021, 9:25, Разное
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Правительственный отчет показал, что паспорта вакцин могут фактически усугубить распространение COVID, поскольку они будут поощрять людей посещать небольшие, плохо проветриваемые помещения.

Согласно отчету, составленному Департаментом цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта [DCMS, Великобритания], внедрение этой схемы на самом деле может иметь противоположный предполагаемый эффект.

– Если сертификация вытеснит некоторых болельщиков со структурированных и хорошо проветриваемых спортивных стадионов, это может привести к тому, что они вместо этого будут посещать неструктурированные и плохо проветриваемые пабы, где у них будет доступ к большему количеству алкоголя, чем если бы они были на стадионах, — говорится в отчете. – Данные ЕС показали всплески в делах, связанных с пабами, даже когда Англия играла за границей”.

– Эта политика также сократит текучесть кадров для организаторов мероприятий, необходимых для использования паспортов вакцины, и потребует найма тысяч новых стюардов, которых может быть трудно доставить, — сообщает The Telegraph.



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