 

Байден упрекнул Путина в игнорировании проблем с климатом: У него тундра горит

03.11.2021, 9:20, Разное
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Президент США Джо Байден уже неоднократно позволял себе делать одиозные заявление в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина. Некоторые слова главы Белого дома выходили за рамки дипломатической риторики.

Недавно Байден отметился очередным критическим высказыванием в сторону Путина. Он сделал это в ходе саммита по вопросам изменения климата, который проходит в Глазго.

Американский лидер сообщил, что Россия и Китай не приняли участие во встречу G20. Байден подчеркнул, что у КНР есть амбиции стать мировым лидером, при этом руководство страны игнорирует столь значимые мероприятия.

Кроме того, прозвучала критика в адрес России и Владимира Путина в частности. Джо Байден убежден, что его коллега молчит касательно существенных проблем, связанных с климатом. “У него буквально горит тундра”, — цитирует политика мировая пресса.

Стоит отметить, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диаметрально противоположное мнение по данному вопросу. Он заявил, что уважает решение Путина и Си Цзиньпина не являться на саммит из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией.



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