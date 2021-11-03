“Надоело быть одной”. Светлана Лобода показала свой грустный осенний портрет

“Вот и наступил “сладкий ноябрь”, последний месяц осени. […] Я хочу, чтобы вы никогда не боялись чувствовать, потому, что любовь побеждает и страх и смерть. Она побеждает все на свете.А если сегодня вам немного грустно, помните, что это временно. Скоро закончится дождь и рассеится туман, а впереди еще так много самых невероятных событий, и вы в них – главный герой”, – подписала снимок 39-летняя певица.

Лобода также призвала своих подписчиков поделаться с ней историями своей любви. “Я выберу ту, что возможно однажды станет песней…”, – пояснила певица.

Ее пост набрал больше 105 тыс. лайков и свыше 850 тыс. комментариев.

“Ваши слова дают надежду что и в мою жизнь придет любовь. Очень этого хочется. Надоело быть одной”, – призналась в комментариях klenova_oksana.

“Спасибо, Светлана, за слова поддержки, когда на сердце кошки скребут”, – написала oliashuvanova.

“Иногда мне кажется, что любовные отношения больше разрушают меня, чем наполняют”, – заметила jen.abramova.

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Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

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