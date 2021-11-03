Растения предсказали «поскакучую» зиму

Судя по состоянию растений, зима в центральной части РФ будет с резкими перепадами погоды – от оттепели до сильного мороза, рассказала эксперт Союза садоводов Ольга Воронова.

Воронова заявила, что «зима будет поскакучая, будет большая перепадность – как в плюс, так и в очень большой минус», такие скачки в центральном регионе будут постоянно, передает РИА «Новости».

Такой вывод она сделала исходя из многолетнего опыта садовода: «У меня есть свои особенные приметы – например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам».

«Например, в моем саду растут яблони сорта «Подарок Графскому»: если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», – объяснила Воронова.

Еще один индикатор – агрессивный рост некоторых сорняков: «В этом году было особенно много сурепки – и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды».

Другой сорняк-указатель – вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом.

«А снег – должен быть», – добавила она.

Ранее сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, это может говорить о том, что зима будет суровой.