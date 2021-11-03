 

С это загадкой справится не каждый: как налить воду в стакан только с помощью спички и пробки

03.11.2021, 7:54, Разное
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В издании «Популярные технологии» ещё в 2017 году была опубликована интересная загадка. Точнее, это трюк, который может повторить практически каждый, используя стакан, спичку и пробку.

Один из представителей обслуживающего персонала ресторан предпочитал развлекать посетителей нестандартными способами. Одним из любимых развлечений была особая загадка.

Если участник давал верный ответ, он получал внушительную скидку на свой заказа. Но не все посетители смогли справиться с задачей, поэтому оставляли официанту половину суммы от стоимости заказа на чай.

Итак, задача заключалась в следующем: мужчина ставил стакан, спичку и пробку из-под бутылки спиртного на стол, также приносил тарелку, наполненную водой. Требовалось набрать в стакан воды так, чтобы тарелка оставалась недвижимой.

В помощь клиент получал спичку и пробку. И одному из посетителей удалось поужинать и оплатить лишь 50% от суммы, прописанной в чеке.

Для того, чтобы решить задачу, требуется перевернуть стакан, вставить спичку в пробку и поместить конструкцию в центральную часть емкости с водой.

Далее следовало поджечь спичку, и накрыть пробку перевернутым стаканом. Как только огонь погаснет, вода проникнет в стакан, так как в нем не останется кислорода ввиду горения.



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