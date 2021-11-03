Число жертв COVID-19 превысило в мире показатель в 5 млн

Во вторник на планете умер 5981 пациент с COVID-19, и число умерших составило 5 004 855.

Количество случаев коронавирусной инфекции составляет в мире в общей сложности почти 247 млн, за последние сутки их стало больше на 347,7 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

В пятерку стран с наибольшим числом случаев COVID-19 входят, по данным ВОЗ, США (45,7 млн), Индия (34,3 млн), Бразилия (21,8 млн), Великобритания (9,1 млн) и Россия (8,6 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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