За сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие, погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

2 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. […] В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Павлополь, Новозвановка (из стрелкового оружия), Причепиловка (дважды – из минометов калибра 120 мм) и Новолуганское (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия).

“В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2”, – отметили в пресс-центре.

По его данным, на 7.00 3 ноября боевики еще не нарушали договоренности о прекращении огня.

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1 ноября боевики нарушили перемирие 11 раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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