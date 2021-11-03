Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копеек, курс евро вырос на 24,75 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копеек и составил 71,5 рубля. Курс евро вырос на 24,75 копеек и составил 83,05 рубля, передает ТАСС.

Напомним, во вторник рубль на открытии торгов снизился к доллару и евро.