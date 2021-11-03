 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

03.11.2021, 7:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копеек, курс евро вырос на 24,75 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копеек и составил 71,5 рубля. Курс евро вырос на 24,75 копеек и составил 83,05 рубля, передает ТАСС.

Напомним, во вторник рубль на открытии торгов снизился к доллару и евро.



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