США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией

Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут воспринять как предательство.

Портал указал на статью New York Times про переговоры между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, направленные, как утверждает американское издание, на снижение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Издание отмечает, что такие перемены в политике произошли после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА «Новости».

«Вскоре после этого произошла первая крупная «зрада» (предательство) <…> Байден отказался от санкций против «Северного потока – 2», а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями. <…> США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», могут расценить как новую зраду», – пишет портал.

Как отметил в разговоре с изданием политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.

«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. И именно, что и по Украине о чем-то могут договориться. <…> Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону – ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду, и национальных интересов по усилению США и России», – сообщил Бортник.

По мнению Бортника, такое развитие событий показывает на категорическое изменение в политической реальности, в том числе и для Украины. «(Ведение переговоров между Россией и США) говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения «режима» внутри РФ и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины», – отметил эксперт. На это, в частности, показывает ситуация с «Северным поток – 2», заключил Бортник.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» заявил, что РФ представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве.

Накануне секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения РФ и США. В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».