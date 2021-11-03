Зеленский ввел новые санкции против России

Владимир Зеленский активировал решение о ряде ограничительных мер против России. В новый список санкций попали люди, которые были причастны к выборам в Госдуму в Крыму. Об этом сообщается на официальном портале политика.

Ранее представитель украинского президента Игорь Жовка на встрече с коллегами из Евросоюза посоветовал усилить антироссийские санкции, пишет RT.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины включило в список санкций еще 13 человек, в том числе российских актеров. Всего же Незалежная включила в санкционный список 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Напомним, Украина начала вводить санкции против России в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, несмотря на то, что референдум на полуострове был проведен по закону.

Первый документ о санкциях подписал бывший президент Украины Петр Порошенко 10 сентября 2014 года. Это было более 20 видов санкций, включая прекращение транзита энергоресурсов.

Также санкции ужесточились с началом конфликта в Донбассе, хотя Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к этому. Ранее Украина лишь присоединялась к американским и европейским санкциям, выражая солидарность с несогласными странами.