 

Украинский генерал пообещал РФ «кровавую баню»

03.11.2021, 6:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ случае начала боевых действий Украина устроит РФ «кровавую баню», сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».

«Безусловно, они (ВС РФ – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент РФ Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».

Украинский военачальник выступил с утверждением, что РФ якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом, новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.

Напомним, в понедельник глава Нафтогаза увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали РФ поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что РФ якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».

В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.

14 октября полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Charlie Hebdo повторит карикатуры на пророка Мухаммеда

19.12 / Британские пограничники будут ловить мигрантов кораблями-беспилотниками

03.02 / Юрист: Решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному

20.02 / 19 февраля боевики на Донбассе открывали огонь пять раз – штаб ООС

05.02 / Трампа вызвали в Конгресс для дачи показаний под присягой

02.07 / Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

12.09 / В окружении Ефремова назвали гонорар Пашаева

29.03 / Склонявшему в соцсетях подростков к руфингу москвичу предъявлено обвинение

03.10 / Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони

27.09 / Дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика