 

Россия ограничила ввоз лимонов из Турции

03.11.2021, 6:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоспотребнадзор запретил ввоз в Россию лимонов производства турецкой компании Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi в связи с выявленным превышением допустимого уровня пестицидов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции «Лимоны свежие» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения – Турция <…> нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что указанная продукция подлежит изъятию из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. С 3 ноября 2021 года ввоз лимонов данной компании приостанавливается.

Напомним, с прошлой пятницы РФ приостановила ввоз мандаринов из Турции. При этом Минсельхоз Турции опроверг полный запрет на поставки мандаринов в Россию.



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