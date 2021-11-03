Правительство занялось целостной системой поддержки семей с детьми

Правительство РФ разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает в том числе дополнительную помощь малообеспеченным россиянам, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие снижения уровня их доходов», – приводит слова источника в правительстве ТАСС.

Там уточнили, что кабинет министров работает над формированием целостной системы мер помощи семьям с детьми. Власти делают это для «дополнительной поддержки малообеспеченных групп граждан, основную часть которых составляют семьи с детьми». «В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан», – сообщили в правительстве.

Меры поддержки предполагается предоставлять дифференцированно, в зависимости от материального положения семьи. При этом власти намерены применять принципы социального казначейства, позволяющие упростить процедуру получения выплат, сократить до минимума количество предоставляемых документов, повысить уровень информированности граждан о положенных им мерах социальной поддержки, назначать такую помощь без заявления – по факту жизненной ситуации – или только на основании заявления в электронном виде по единым требованиям в формате «одного окна».

Напомним, 14 октября президент Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме пообещал , что власти продолжат совершенствовать систему поддержки семей с детьми. 19 октября Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, а также документ о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей.