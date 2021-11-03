 

Страна, которой больше нет: почему жители Донбасса не хотят возвращаться на Украину

03.11.2021, 6:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Донбасса не хотят становиться украинцами на любых условиях, так как Украины в прежнем ее понимании попросту нет. Такое мнение выразил глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в беседе с “Украина.ру”.

По словам эксперта, многие жители Донбасса может и хотели бы вернуться на Украину, но образца 2013 года, а такой больше нет и не будет, пожалуй. В новой же Украине и свои граждане не особо нужны властям, уверен спикер.

Эксперт уверен, что Украине Донбасс тоже уже не нужен. Полномасштабную войну Незалежная не развяжет, а реинтегрировать смысла нет.

“У многих есть желание уехать в Россию, и это желание очень многие успешно для себя реализуют”, – заявил Лизан.

Эксперт добавил, что Донбасс уже де-факто является непризнанными российскими территориями. Ответственность за происходящее в ДНР и ЛНР лежит, по словам спикера, на самих республиках и России.

При этом эксперт уверен, что России придется потратить много сил и средств на решение всех проблем Донбасса. В случае сохранения ситуации “ни войны, ни мира”, придется вытаскивать экономику региона из крутого пике.

Ранее депутат Константин Затулин заявлял, что в вопросе самоопределения Донбасса “есть такое понятие, как ответственность”. И власть должна нести ответственность за признанные свои территории. Поэтому в данном вопросе торопиться нельзя, считает он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Американцы назвали Владимира Путина выдающимся лидером после слов об эсминце

08.10 / Мнение: Наступая на пятки Зеленскому

06.09 / Володин рассказал о законодательной поддержке развития городского транспорта

05.03 / Ученые объяснили повышенную заразность “британского” штамма коронавируса

22.10 / Мнение: Рождение ребёнка – это величайший акт разрушения климата

30.08 / Мнение: Американцы провели “цифровизацию” Афганистана, теперь ВСЕ данные у “новых властей”!

14.05 / Невесткам на заметку: что подарить своей свекрови, чтобы завоевать ее уважение

05.06 / Внеземные формы жизни могли обосноваться в Антарктиде

11.01 / Медики рассказали о вреде фастфуда

04.09 / Немцы взяли след

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика