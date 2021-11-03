Страна, которой больше нет: почему жители Донбасса не хотят возвращаться на Украину

Жители Донбасса не хотят становиться украинцами на любых условиях, так как Украины в прежнем ее понимании попросту нет. Такое мнение выразил глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в беседе с “Украина.ру”.

По словам эксперта, многие жители Донбасса может и хотели бы вернуться на Украину, но образца 2013 года, а такой больше нет и не будет, пожалуй. В новой же Украине и свои граждане не особо нужны властям, уверен спикер.

Эксперт уверен, что Украине Донбасс тоже уже не нужен. Полномасштабную войну Незалежная не развяжет, а реинтегрировать смысла нет.

“У многих есть желание уехать в Россию, и это желание очень многие успешно для себя реализуют”, – заявил Лизан.

Эксперт добавил, что Донбасс уже де-факто является непризнанными российскими территориями. Ответственность за происходящее в ДНР и ЛНР лежит, по словам спикера, на самих республиках и России.

При этом эксперт уверен, что России придется потратить много сил и средств на решение всех проблем Донбасса. В случае сохранения ситуации “ни войны, ни мира”, придется вытаскивать экономику региона из крутого пике.

Ранее депутат Константин Затулин заявлял, что в вопросе самоопределения Донбасса “есть такое понятие, как ответственность”. И власть должна нести ответственность за признанные свои территории. Поэтому в данном вопросе торопиться нельзя, считает он.