 

К чему снится могила

03.11.2021, 6:36, Разное
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Увиденная во сне могила чаще всего влечет за собой какие-то негативные последствия: болезни, страдания, утраты и прочие плохие новости. Чтобы более точно ответить на вопрос, к чему снится могила, надо учесть некоторые обстоятельства сна. Если кладбище или могила снится женщине или девушке, то спящую ждет некая опасность. Если подобный сон увидел мужчина, то он или кто-то из членов его семьи в скором времени может заболеть.

Также, чтобы понять, к чему снится могила, важно узнать кому она принадлежит: если это место упокоения уже умершего человека, то спящему стоит задуматься о предстоящем замужестве – оно может оказаться неудачным; если же снится могила еще живого человека, то этому человеку нужно немедленно озаботиться своим здоровьем.

Если человеку снится, что он сам копает себе могилу, то это предвестник каких-то угроз и страданий, связанных с обманом или эгоистичным поведением спящего. Пустая могила – это всегда какое-то зловещее послание.

Сонник Миллера

Отвечая на вопрос о том, к чему снится могила, это сонник вспоминает не только о страданиях и болезнях, но и о неудачных сделках в бизнесе.

Женский сонник

Если во сне женщина прогуливается по кладбищу, то ее брак может оказаться неудачным. Если она читает надписи на надгробиях, то ей предстоят неприятные хлопоты.

Сонник Цветкова

Согласно этому соннику, видеть могилу во сне значит получить какие-то новости издалека, в основном плохие. Если же спящий сам оказался в могиле, то это сулит богатство.

Сонник Странника

В данном толковании могила в целом опять же означает плохие вести, а пустая могила – даже смерть. Если же спящий видит только могильный холм, то это предвещает успех.

Сонник Ванги

Этот сонник отвечает на вопрос о том, к чему снится могила, несколько иначе. Такой сон – это всегда предвестник какого-то события, которое перевернет всю жизнь спящего. Если же во сне видится неухоженная или заброшенная могила, то это говорит о некой растерянности и внутреннем опустошении.



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