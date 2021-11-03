Турецкая разведка обвинила депутата Госдумы Делимханова

…в организации нападений на чеченских оппозиционеров в стране.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) заявила, что россияне, подозреваемые в подготовке вооруженного нападения на представителей чеченской оппозиции, действовали по указаниям депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Об этом со ссылкой на MİT пишет Daily Sabah.

Адам Делимханов. Фото: Елена Афонина / ТАСС

В расследовании турецкой спецслужбы говорится, что арестованные россияне планировали покушение на чеченского полевого командира по имени Абдулхаким, который воевал против режима Башара Асада в Сирии.

По данным MİT, лидер задержанных в Турции Бислан Расаев получал приказы от депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова. Вторым организатором покушения, как утверждает турецкая разведка, был подозреваемый в убийстве главного редактора российского Forbes Казбек Дукузов.

Daily Sabah отмечает, что Дукузов также участвовал в организации четырех убийств чеченских оппозиционеров в Европе с 2004 года.

Кроме того, MİT установила, что Расаев планировал купить оружие у Абдулы Абдулаева, которого также зовут «Эбубекиром».

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В начале октября в Турции арестовали шесть иностранных граждан, которых обвиняют в шпионаже и подготовке нападения на чеченских оппозиционеров. Среди арестованных — четверо россиян. Газета Hurriyet опубликовала имена обвиняемых: это граждане РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также житель Украины Игорь Ефрим и житель Узбекистана Амир Юсупов. Они находятся в тюрьме в Малтепе в провинции Стамбул.

При задержании у жителей изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также патроны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не располагают информацией о случившемся.

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