Скандалы: Альберту Худояну предложили срок за недвижимость

Известному девелоперу грозят девять лет по делу, из-за которого к уголовной ответственности привлекли генералов МВД

В Коптевском суде Москвы на процессе по делу владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна в прениях гособвинитель предложил приговорить бизнесмена к девяти годам колонии. По версии следствия, господин Худоян вместе с гендиректором компании «Авиасити» Сергеем Коноплевым, для которого прокурор попросил восемь лет и шесть месяцев, похитили у делового партнера недвижимость стоимостью около 4 млрд руб.

Дело девелопера примечательно тем, что в попытке его развала обвинили двух бывших заместителей начальника следственного департамента МВД и их подчиненного-следователя.

О позиции гособвинителя по делу Альберта Худояна и Сергея Коноплева сообщили в суде. Напомним, что процесс по делу бизнесменов прошел со второй попытки. Ранее суд возвращал дело в прокуратуру для устранения недостатков. Однако, как сообщал «Ъ», надзорное ведомство опротестовало это решение, и Мосгорсуд отменил постановление райсуда, направив дело на новое рассмотрение.

Как не раз рассказывал «Ъ», Альберт Худоян и Сергей Коноплев обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В основе обвинения лежит следующая история. По материалам дела, в 2015 году офшорная компания Mansfield Executive Ltd тогдашнего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Саймиева выкупила 50% долей ООО «Авиасити», принадлежавшего Альберту Худояну. Компаньон понадобился бизнесмену для строительства на Ленинградском шоссе элитного жилого комплекса общей площадью почти 400 тыс. кв. м. Строительство планировалось на участках, арендованных «Авиасити» на длительный срок, однако долгое время оно не могло начаться из-за отсутствия разрешительных документов у компании господина Худояна. Именно с помощью связей нового компаньона он и рассчитывал решить эту проблему.

Однако в 2016 году, по версии следствия, девелопер обманул своих партнеров и при содействии Сергея Коноплева передал земельные участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности.

Дело господ Худояна и Коноплева получило особый резонанс после того, как были арестованы двое заместителей главы следственного департамента МВД — генерал-майоры юстиции Александр Бирюков и Александр Краковский, а также их подчиненный, следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Дело в том, что первоначально расследованием дела о мошенничестве в отношении Альберта Худояна и его предполагаемого сообщника занималось полицейское следствие (позже материалы в свое производство забрал СКР).

По версии СКР, высокопоставленные следователи намеревались развалить дело, рассчитывая получить от господина Худояна вознаграждение.

Экс-полицейские и господин Худоян категорически отвергают какой-либо сговор между ними. По словам адвоката Владимира Воронина, представляющего интересы Сергея Коноплева, не признают бизнесмены вины и по делу о мошенничестве. Как сообщал “Ъ”, недавно Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по «делу генералов МВД» и вернула материалы следствию.

Александр Александров, Владислав Трифонов