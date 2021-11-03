Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС

В РФ вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

«Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.

Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.

«Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.

По данным на 2 ноября, в РФ выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.