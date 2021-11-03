Новый премьер Норвегии выступил за добрососедские отношения с Россией

Поддержание стабильных добрососедских отношений и сотрудничество с Россией является приоритетом политики нового правительства в отношении Москвы, сообщил новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

«Поддержание хороших, предсказуемых и стабильных добрососедских отношений с Россией», – приводит ТАСС ответ нового премьер-министра Норвегии на вопрос о том, что будет приоритетом политики его правительства в отношении Москвы.

«Развитие двусторонних обменов, в особенности осознание общей ответственности, которую мы несем как прибрежные арктические страны. Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность, и с моим бывшим коллегой министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, с которым я виделся на минувшей неделе, мы условились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике, в том числе в контексте Баренц-региона», – сказал Стере.

На прошлой неделе Лавров посетил Осло для участия в министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР). Он провел встречу со Стере, обсудив с ним международные проблемы в контексте взаимодействия стран в Совете Безопасности ООН, а также с главой МИД королевства Анникен Хюитфельдт. На министерском уровне обсуждались перспективы нормализации политического диалога стран и пути наращивания торгово-экономического сотрудничества, были сверены подходы к проблемам российской хозяйственной и научной деятельности на архипелаге Шпицберген.

В прошлую среду Лавров не поддержал призыв ЕК запретить добычу нефти и газа в Арктике, выразив солидарность с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Ранее президент Владимир Путин назвал покушением попытки ряда стран ограничить суверенитет РФ в Арктике. В Совбезе объясняли попытки зарубежных стран ограничить работу РФ в Арктике борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями. В Совбезе отмечали, что Запад использует тему экологии как ширму для срыва стратегических проектов РФ в Арктике.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить поиск и разведку новых крупных месторождений полезных ископаемых в малоизученных регионах Арктики и на шельфе морей Северного Ледовитого океана. В апреле правительство утвердило госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны России» на период до 2024 года. В октябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.