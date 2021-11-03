 

Политолог Литвинов о Зеленском и газовом вопросе: Ему придется принять любые условия

03.11.2021, 5:42, Разное
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Подземные газовые хранилища наших соседей уже практически пусты, поэтому украинские власти не могут в полной мере приступить к отопительному сезону в стране. Между тем температура за окном опускается все ниже, а недовольство граждан растет. По мнению политолога Михаила Литвинова, в скором времени возмущение народа все-таки заставит Владимира Зеленского вступить в диалог с российским “Газпромом”, ведь Европа помогать Украине в этом деле не планирует.

В беседе с ИА “Экономика сегодня” политолог высказал предположение о том, что независимому положению Незалежной от России в газовом вопросе осталось жить не больше месяца: зима уже близко, и совсем скоро Зеленский попросит помощи.

“Тогда ему придется принять любые условия,” – подчеркнул Литвинов.

Также эксперт отметил, что представители украинской власти во все времена были озабочены лишь собственной выгодой, а о нуждах своего народа и не думали. К тому же, каждый лидер Незалежной почему-то считал, что его стране все должны. Например, Россия должна дешевый газ, а Европа – финансирование, вооружение или что-то еще – об этом сообщила “ОСН”.

Ради личной выгоды руководство Украины раньше поддерживало дружеские отношения с Москвой, но в последнее время Россию сделали настоящим козлом отпущения и винят во всех бедах. По мнению Литвинова, таким образом Киев поддерживает антироссийскую риторику, а также выполняет задание, данное Западом.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимир Зеленский ввел новые санкции против России.



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