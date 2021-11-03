Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября

ИСТОРИЯ

Преподобный Илларион жил в Палестине в III–IV веках нашей эры. Он родился в зажиточной семье и отправился учиться в Александрию. Там он принял христианство. После этого Илларион вернулся в родной город и стал отшельником. Он часто вел проповеди в городе Газы и заставил поверить в Иисуса Христа множество людей.

Легенда гласит, что Илларион сам предсказал свою смерть. Он нашел свое последнее пристанище на греческом острове Крит.

3 ноября 2021 года церковь вспоминает Иллариона Псковоезерского, который основал Покровский Озерский монастырь.

ПРИМЕТЫЕсли 3 ноября выпал снег, причем обильный, скоро он растает.

Если же снежный покров лежит плотным слоем и не тает, значит рано вырастут подснежники, а год будет плодородным.

Если на 3 ноября небо чистое и ясное, скоро придут холода.

Красный закат говорит о приближении заморозков. Если же пойдет крупный снегопад, скоро потепление.

Если медведь залег на зимовку повыше, жди обильного паводка.

Если из печных труб валит дым столбом, погода будет солнечной и теплой.

ЗАПРЕТЫВ этот православный праздник существует немало запретов и народных наблюдений.