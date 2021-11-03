«Спартак» гибнет

Все вопли и требования немедленных побед бессмысленны, потому что нет главного — команды.

Больно было смотреть на Руслана Литвинова, когда он объяснялся в телекамеру после игры с «Ростовом», в которой «Спартак» пропустил даже не на последней минуте, а на последней секунде. Бледный, заторможенный, придавленный горем, тяжело подбирающий слова, как был несчастен и как мучительно страдал этот двадцатилетний футбольный ребенок, посланный отвечать за всю команду.

Пять лет назад он еще подавал на бровке мяч Квинси Промесу — а сегодня весь ад и ужас «Спартака» обрушился на его плечи и психику. Как в двадцать лет все это выдержать? Он и не выдержал, мы видели перед собой убитого человека, человека в депрессии.

«Спартак» превратился в цирк и потеху для одних, в депрессию и непреходящий ужас для других. Болельщики иных команд не без злорадства наблюдают за развалом и судорогами некогда великого клуба,

а его болельщики разделились на две группы: одни истошно орут, другие угрюмо молчат.

Сначала о тех, которые орут. Имя им легион, этим подросткам все равно какого возраста, считающим себя вправе оскорблять игроков. «Мы «Спартак», а вы — г…», — кричали они игрокам, которые подошли к фанатскому сектору после игры с «Ростовом». С чего вы взяли, что вы — «Спартак»? Для меня «Спартак» всегда был командой, за которую болели интеллигентные люди — Михаил Яншин (и с ним весь МХАТ), Олег Ефремов (и с ним «Современник»), Гарри Каспаров, Юрий Олеша. А что теперь? Теперь, как из подвала, выскакивают какие-то темные, которые в открытых письмах матерно гвоздят Ларссона, вставшего на одно колено: «В «Спартаке» нет места «борцам с псевдорасизмом, пидорам и прочей нечисти. И нам плевать, какой это будет футболист, даже если вдруг топ-уровня, но если он окажется заднеприводным или будет падать на колено, то может смело идти#####!» Так они пишут в своих посланиях из своей помойки. Теперь, когда команда в кризисе, в нее летят плевки, ругательства, оскорбления, и игроки бредут от игры к игре по колени или вот уже по плечи в проклятиях и в мате.

Другие уже давно смотрят на «Спартак» молча. Потому что все уже сказано, и никакого отклика все это не нашло, и остается только смотреть на гибель того, что когда-то было любимой командой, мифом и легендой. Да, «Спартак» гибнет, бренд уже почти уничтожен, и все вопли, крики и требования немедленных побед бессмысленны, потому что нет главного — команды. Состав, который есть, не позволяет и мечтать о чемпионстве или успешной игре в еврокубках. Сними с них красно-белые футболки, взгляни на них спокойным взглядом, и увидишь среднюю даже по понятиям РФ команду, которая ничем — ни характером, ни игрой — не впечатляет. Эта команда сколочена кривыми гвоздиками, сшита на рваную нитку, в ней ни силы, ни стиля, хотя душа, конечно, есть. Страдающая, измученная, задерганная, истрепанная скандалами душа.

Хватит орать на «Спартак». Хватит впадать в истерики с пеной на губах, хватит заходиться в падучей, проклиная Колю Рассказова, который ошарашенно ответил на потоки брани, что он «никого не убивал и не предавал». Хватит тупых шуток, в которых имя тренера рифмуют с матерным словцом, хватит бесконечных трибуналов, присуждающих Бакаева к изгнанию, а Соболева чуть ли не к расстрелу. Хватит бессмысленного ментального шума, забивающего уши и способы восприятия, — лучше тихо подумать и сказать самые простые вещи.

Что толку вывешивать на трибуне плакат с лицом Старостина и словами «Он все видит»? Квинси на левом краю и Мозес на правом знают вообще, кто такой Старостин? Какую великую историю позорит Ларссон, не забивая матч за матчем, если он никакого отношения к этой истории не имеет и завтра возьмет и уедет в другой клуб, а истерику и хаос в «Спартаке» забудет, как страшный сон?

Тренеры несутся, как на дурацкой карусели, — и уже не помнишь, кто был раньше, а кто позже. Федотов (съели человека, от горя он умер), Черчесов, Карпин, Лаудруп, Аленичев, Якин (ныне тренирует сборную Швейцарии), Эмери (четырежды выиграл еврокубок), Кононов (оплеванный, чуть не сошел с ума и уехал из РФ — подальше от безумия и «Спартака»), Каррера (выгнали), Тедеско (сам откланялся: «Спасибо, с меня хватит!») — их брали по велению хозяина клуба и выгоняли по его капризу. Ни последовательности, ни мысли, ни терпения, ни веры в тренера в этом барском самоволии нет.

В такой чехарде невозможно создавать игру, поэтому успеха добивались только бешеные мотиваторы Каррера и Тедеско, которые могли на один сезон зажечь и завести команду. Но они уходят

(или их выгоняют) — и снова остается сборная солянка разностильных игроков без поставленной игры, без мысли в голове, без плана, без защиты, без атаки. И всё по новой.

Фото: РИА Новости

Сотни млн евро, потраченные на покупку игроков, ушли впустую — в команде нет никого, кто был бы выше среднего уровня, нет «звезд» хотя бы по меркам нашего чемпионата, нет ни какого-нибудь роскошного бразильца, ни какого-нибудь удивительного отечественного самородка, так же как нет типичного спартаковского игрока в центре поля, который продолжал бы издавна начавшуюся линию Нетто—Амбарцумян—Папаев—Черенков—Гаврилов. Сотни млн потрачены — а тренеру некого выпустить на замену. В профессиональной команде высшей лиги нет качественного второго вратаря (Селихов не играл почти два года), нет четвертого защитника, нет второго нападающего.

Травма Понсе — и атака глохнет, травма Умярова — и меркнет полузащита. Что это вообще такое, где тут разумная трансферная политика, кто занимается планомерным подбором игроков? Ах да, никто не занимается, потому что спортивного директора в «Спартаке» нет — Дмитрий Попов покинул клуб, не в состоянии работать в скандальном «Доме-2». Как может быть самолет без летчика, а профессиональный клуб без спортивного директора? «Спартак» — может.

Все это — провал. Провал прежде всего в построении клуба, в подборе людей, в стратегии развития. Взяли Цорна и выгнали Цорна, взяли Газизова, выгнали Газизова и будем судиться с ним за 400 миллионов, выставляя себя на позор и посмешище — скандалы убивают бренд. Команда, живущая в отравленной атмосфере, команда, которую беспрерывно осыпают оскорблениями, может периодически сжимать зубы и сквозь слезы и боль выигрывать иногда даже у «Наполи», но на последовательное поступательное движение не способна. Команду нужно успокоить, освободить от скандалов и истерик, дать ей время и воздух — и начинать строить заново и сначала. И возникает вопрос — где начало?

Мы видим, как на наших глазах рождаются живые, играющие в атаку и имеющие стиль команды. Например, «Крылья Советов», где почти нет легионеров, зато есть тренер Осинькин, умеющий раскрывать таланты молодых — и молодые вроде Зиньковского, которые умеют не таскать мешки и грузить бочки, а играть в футбол. Мы видим московское «Динамо» Сандро Шварца — команду с подвижной и творческой игрой, где так хороши молодые Захарян и Тюкавин. На них смотреть интересно! Мы видим, что команды, интересные своей игрой, создавать можно — и не только в Англии или в Испании. И не только Клопп и Анчелотти это могут.

Вряд ли руководитель, которого лучше назвать «мастером разгрома и провала», после всего, что он сделал, может оставаться полновластным. Кто там в секретном совете директоров вместе с ним заправляет «Спартаком» — трудно понять. Как они там покупают игроков и кто на этом наживается — понять без честного аудита невозможно.

Время неограниченного монарха в «Спартаке» прошло, монарх провалился, ему пора переходить к другой форме правления.

Пора создать вменяемый совет директоров, куда будут входить люди, которые умеют. И которым верят.

Начало новой команды в тех молодых ребятах, которые в «Спартаке» есть. Литвинов, Умяров, Бакаев, Игнатов — живые. Слеп тот, кто не видел, сколько желания игры и борьбы было в Бакаеве, когда он вышел на замену в матче с «Ростовом». Ничего не видит в футболе тот, кто не увидел движения, желания и творческого начала в игре Игнатова. Умяров залечит травму и вернется. И даже самые злобные критики, обвинявшие игроков «Спартака» в равнодушии, не могли не видеть, как молодой Литвинов переживал злосчастный гол, пропущенный за секунду до конца матча.

Алексей Поликовский, Обозреватель «Новой»

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