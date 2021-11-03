Мнение: Экранизации “Гипериона” быть

Внезапно, после нескольких лет молчания, было объявлено, что "Песни Гипериона" таки экранизируют. Причем не в виде сериала (как ранее планировалось), а в виде полнометражного фильма для кинотеатров. По всей видимости, относительный успех "Дюны" (официально подтверждено, что будет снято продолжение, плюс уже пошли разговоры о "Мессии Дюны") и "Основания" (сериал оказался весьма вольной адаптацией оригинального романа, а также отягощен повесточкой); позволят оживить несколько давних долгостроев, среди которых будет и "Гиперион".

Пока еще даже адаптированный сценарий не готов, но по всей видимости, фильм будет представлять собой экранизацию первого романа (6 рассказанных и 1 нерассказанная история паломников к Гробницам Времени). Сама структура романа скорее подходит под 8-серийный сериал (вступление/экспозиция – 6 серий/6 историй – финал с заделкой на "Падение Гипериона"). В один фильм все это будет достаточно трудно впихнуть, так что экранизация может не обрадовать, даже если не брать в расчет повесточку, которая может изгадить все, к чему притрагивается. Будет жаль, если киноадаптация окажется лажей.

Сам роман, да и тетралогия в целом, является одним из наиболее любимых научно-фантастических произведений и лучшим романом Симмонса (примерно такой порядок в моем личном топе – 1. "Песни Гипериона". 2. "Террор", 3. "Флэшбек" 4. "Друд или человек в черном" 5. "Илион").

Подробно про "Песни Гипериона" писал вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/2845928.html Кстати, читавшие роман не задают глупых вопросов о том, откуда взялся никнейм "полковник Кассад". Он как раз оттуда.

Плюс немного арта на тему.

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