Politico обнаружила российские войска «у границ Украины»

Издание Politico распространило информацию о якобы массовой переброске российских войск и боевой техники к границам Украины. Однако в качестве подтверждения этого говорится о сосредоточении сил в районе города Ельня Смоленской области, которая с Украиной не граничит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не тратить время на знакомство с такими вбросами, как публикации о военной технике РФ «у границ Украины».



Reuters

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies и переданные Politico, показывают сосредоточение танковых формирований, танков, самоходной артиллерии и войск возле российского города Ельня неподалёку от белорусской границы. Как пишет американское издание, это «является подтверждением появившихся недавно сообщений о том, что РФ снова сосредотачивает войска и боевую технику на границе с Украиной»*.

Как продолжает издание, The Washington Post первой сообщила в субботу о концентрации войск. В статье на эту тему есть ссылка на спутниковые фотографии, однако самих снимков нет. Позже агентство Reuters со ссылкой на украинское Министерство обороны опровергло сообщение газеты, заявив, что по состоянию на понедельник дополнительной переброски российских войск, оружия и техники к украинской границе «не зафиксировано».

Однако, продолжает Politico, опубликованный Jane’s Defence Weekly в понедельник новый анализ показывает, что техника из состава 4-й танковой дивизии была переброшена в окрестности Брянска и Курска, которые находятся недалеко от северной границы Украины. Части и подразделения этой дивизии оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками. В этих районах также замечены части и подразделения Первой Гвардейской танковой армии. Как отмечается в аналитической записке Jane’s Defence Weekly, эта армия предназначена для ведения боевых действий любого типа, от борьбы с повстанцами до маневренной войны с применением бронетанковой техники. Такая переброска является «явным отклонением от стандартной практики боевой подготовки Первой Гвардейской танковой армии», потому что обычно она проводится в Подмосковье.

«Мы в курсе сообщений СМИ о необычной военной активности русских вблизи Украины, но мы ничего не можем сказать о российских замыслах. Мы по-прежнему выступаем за деэскалацию в этом регионе и за дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. Как мы уже говорили, наша поддержка украинского суверенитета и территориальной целостности непоколебима», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

* Комментарий ИноТВ: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не тратить время на знакомство с такими вбросами, как публикации о военной технике РФ «у границ Украины».

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идёт о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — заявил журналистам Песков, комментируя соответствующую публикацию американского издания Politico.

Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.

«Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но РФ — это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности», — заявил Песков.