Самолет Будапешт-Москва приземлился в Киеве

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03.11.2021, 4:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСамолет авиакомпании Wizz Air рейсом Будапешт-Москва совершил посадку в Киеве, о точном времени отправления в место назначение информации нет, сообщили в справочной авиакомпании.

«Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву», – передает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Не сообщалось подробностей о причинах посадки самолета в Москве, а также о том, где сейчас находятся пассажиры рейса. В справочной заявили, что информация конфиденциальная.

Из данных онлайн-табло московского аэропорта «Внуково» следует, что лайнер вылетел из Будапешта в 08:15 и должен был приземлиться в Москве в 10:25, но совершил посадку в Киеве. Ожидаемое время прибытия в Москву – 16:57. Но, согласно данным сервиса FlightRadar, самолет возвращается в Будапешт.

Ранее сообщалось, что более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» из-за тумана 2 ноября. 33 самолета ушли на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, откуда десять из них уже вылетели. 



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