Самолет Будапешт-Москва приземлился в Киеве
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Самолет авиакомпании Wizz Air рейсом Будапешт-Москва совершил посадку в Киеве, о точном времени отправления в место назначение информации нет, сообщили в справочной авиакомпании.
«Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву», – передает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Не сообщалось подробностей о причинах посадки самолета в Москве, а также о том, где сейчас находятся пассажиры рейса. В справочной заявили, что информация конфиденциальная.
Из данных онлайн-табло московского аэропорта «Внуково» следует, что лайнер вылетел из Будапешта в 08:15 и должен был приземлиться в Москве в 10:25, но совершил посадку в Киеве. Ожидаемое время прибытия в Москву – 16:57. Но, согласно данным сервиса FlightRadar, самолет возвращается в Будапешт.
Ранее сообщалось, что более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» из-за тумана 2 ноября. 33 самолета ушли на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, откуда десять из них уже вылетели.
Смотреть комментарии → Комментариев нет