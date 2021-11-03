МЧС: Радиационный туман в Москве продержится до полуночи

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили о том, что густой туман продержится до 24:00 в Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток второго ноября местами по г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», – передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что природное явление, наблюдаемое 2 ноября в Москве, называется «радиационный туман», но он никак не связан с радиацией, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Суть его в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации», – рассказал эксперт.

Таким образом, охлаждаются и подстилающая поверхность, и приземный слой воздуха.

Из-за непогоды отменили и задержали более 200 рейсов в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ранее синоптики прогнозировали, что сильный туман видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14:00 вторника.