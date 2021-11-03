 

Новый глава Тамбовской области уволил ключевого члена команды бывшего губернатора

03.11.2021, 4:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВременно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о предоставлении отпуска с последующим увольнением по собственному желанию Олегу Иванову. При экс-главе региона Александре Никитине Иванов занимал должность первого заместителя главы администрации области.

Согласно распоряжению, освобождается от своих обязанностей с 6 ноября, передают «Вести Тамбов».

Иванов работал в администрации области с 2015 года, после избрания Никитина в сентябре 2015 года на должность губернатора Иванов был назначен сначала заместителем, а затем и первым заместителем главы администрации области. В 2020 году он был переназначен на эту же должность. СМИ называли Иванова самым влиятельным человеком в администрации Тамбовской области.

Так, по данным «Московской газеты», он совмещал должности первого заместителя главы администрации области и руководителя аппарата главы администрации области и курировал более полусотни направлений деятельности.

Напомним, бывший губернатор Тамбовской области Александр Никитин был выдвинут региональным отделением «Единой России» на должность сенатора от регионального парламента.



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