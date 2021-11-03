В Москву прилетел директор ЦРУ Уильям Бёрнс

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03.11.2021, 4:46, Разное
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Он встретился с секретарем российского Совбеза Патрушевым.

В Москву прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс для встреч с представителями правительства России. Об этом агентству РИА Новости рассказали в американском посольстве.

Бёрнс, чей визит ранее не анонсировался, планирует обсудить с представителями российского правительства вопросы двусторонних отношений РФ и США. Сегодня Бёрнс встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Как отмечает ТАСС, это первая встреча Патрушева с Бернсом в качестве главы ЦРУ. Ранее они встречались в 2013 году, во время визита секретаря российского Совбеза в США, когда Бернс занимал пост первого замгоссекретаря.

В Москве глава ЦРУ проведет несколько дней. В посольстве сообщили, что визит Бёрнс совершает по поручению президента США Джо Байдена.

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Уильям Бёрнс занял пост главы ЦРУ в январе. До этого он работал в Госдепартаменте, а в 2005-2008 годах был послом США в России. Бёрнс стал первым карьерным дипломатом, возглавившим ЦРУ.

Источник: Новая газета



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