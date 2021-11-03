 

Мнение: О самом страшном оскорблении Путина

03.11.2021, 4:02, Разное
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А вот, правда, как можно снести такое? А если ты вдобавок ещё и глава государства? Или, хуже того, его приближённый?

Ну просто никаких сил не хватит видеть, и никакой жизни – чтобы развидеть. Особенно для нынешнего российского президента Владимира Путина – это издевательство.

Хотя…

Фото под катом актуальное, если что.

Очередное «оскорбление» нежных чувств национального лидера™ состоялось аккурат в годовщину Великой революции. В святая святых, можно сказать…

Чтобы не ходить кругами вокруг да около, проще посмотреть.

Ну как же так, что какая-то девица, наверное, сомнительных моральных качеств, мнит себя выше Спасской башни Кремля? А то и всей красной площади. Нет, такое оскорбление нежных чувств верящего в собственную непогрешимость и божественное происхождение, снести никак не возможно!

Но получается, что теперь оскорбить кого-то можно уже просто сфотографировавшись не так не только вблизи места отправления религиозных культов, но и просто на фоне исторических зданий, сооружений, камней. И оскорблённый напишет донос.

Хотя, если честно… настоящие мужики в ленте есть? Скажите откровенно, кого и чем из числа лиц с адекватной самооценкой ориентацией могут оскорбить молодые и сочные женские ягодицы, пусть даже и в стрингах? Ну, разве что – этих?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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