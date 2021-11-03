Мнение: О самом страшном оскорблении Путина
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А вот, правда, как можно снести такое? А если ты вдобавок ещё и глава государства? Или, хуже того, его приближённый?
Ну просто никаких сил не хватит видеть, и никакой жизни – чтобы развидеть. Особенно для нынешнего российского президента Владимира Путина – это издевательство.
Хотя…
Фото под катом актуальное, если что.
Очередное «оскорбление» нежных чувств национального лидера™ состоялось аккурат в годовщину Великой революции. В святая святых, можно сказать…
Чтобы не ходить кругами вокруг да около, проще посмотреть.
Ну как же так, что какая-то девица, наверное, сомнительных моральных качеств, мнит себя выше Спасской башни Кремля? А то и всей красной площади. Нет, такое оскорбление нежных чувств верящего в собственную непогрешимость и божественное происхождение, снести никак не возможно!
Но получается, что теперь оскорбить кого-то можно уже просто сфотографировавшись не так не только вблизи места отправления религиозных культов, но и просто на фоне исторических зданий, сооружений, камней. И оскорблённый напишет донос.
Хотя, если честно… настоящие мужики в ленте есть? Скажите откровенно, кого и чем из числа лиц с адекватной самооценкой ориентацией могут оскорбить молодые и сочные женские ягодицы, пусть даже и в стрингах? Ну, разве что – этих?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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