 

Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией

03.11.2021, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, информирует пресс-служба белорусского минэнерго.

«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.

Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.

Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Ульяновский депутат матом ответила на критику в соцсети

14.09 / Роскачество решило проверить сервисы Zoom и Skype

10.01 / Ученые объяснили низкую скорость эволюции у крокодилов

23.10 / WP – конгресс США призвал Пентагон повременить с новым армейским тестом — подчёркивает гендерное неравенство

19.09 / Белоруссия назвала вмешательством в дела страны участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

27.02 / Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

06.08 / Зеленский внес законопроект об изменениях в госбюджет. Перед этим анонсировалась идея повысить минимальную зарплату

01.08 / В Израиле анонсировали утилизацию 80 тыс. доз вакцины от коронавируса

10.02 / Байден может получить доступ к разговорам Трампа и Путина – СМИ

23.08 / “Горел желанием приехать”. Замглавы Совфеда России пожаловался, что его не пустили в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика