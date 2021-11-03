 

Газпром увеличил поставки газа в Болгарию

03.11.2021, 4:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомпания «Газпром» по просьбе Софии увеличила поставки газа в Болгарию по выгодным ценам, сообщило посольство РФ в республике.

«В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надежным партнером Европы. По просьбе болгарского руководства Газпром нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам. В итоге вместо ожидавшегося повышения цены до 119,87 левов за МВт/ч в ноябре стоимость газа в Болгарии снизилась до 93,19 левов, что примерно вдвое ниже средних значений по Европе», – говорится в сообщении на официальной странице посольства РФ в соцсети Facebook.

«Газпром нередко упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов. Упирали на то, что рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового? Насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок? Конечно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой цена на газ может быть подвержена высокой волатильности. Однако, нельзя забывать и о таком факторе, как предсказуемость цены, что позволяет предвидеть риски и вовремя застраховать их. Покупать газ дешево и сейчас – это чудесно, но еще лучше – заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год», – говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство РФ подчеркивает, что Газпром всегда относился с уважением к позиции своих партнеров и именно поэтому в 2020 году по настоянию Софии, а также Еврокомиссии российская компания перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку. При этом как до, так и после этих изменений компания безукоризненно выполняла все свои обязательства перед болгарскими потребителями.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».



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