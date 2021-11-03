 

Россия указала США на невозможность создать непроницаемую систему ПРО

03.11.2021, 4:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты не смогут создать на 100% непроницаемую систему противоракетной обороны (ПРО), решение Вашингтона о создании глобальной системы ПРО было принципиально неверным, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».

«Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом (с ракетной обороной). Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [Билла] Клинтона и затем при администрации [Джорджа] Буша – младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО», – приводит слова Рябкова ТАСС.

«Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя, – сказал заместитель министра иностранных дел РФ на английском языке. – В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений».

По словам дипломата, по мере развития технологий развиваются и новые возможности в инструментарии США, видятся «все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания». «Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы последовательно верим в связь стратегического нападения и стратегической обороны. Мы говорим, что надо дать ответ на новое стратегическое уравнение, в котором будут учтены все эти аспекты», – сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

«Мы не должны терять больше времени. Надо сфокусироваться на рамках с верными параметрами и масштабами, которые обеспечат, что ракетная система США служит верным целям и не подрывает принципиальные основы стратегической стабильности», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ на английском языке.

В прошлый вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал США на связь наступательных и оборонительных стратегических вооружений. В октябре президент Владимир Путин допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на Украине ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Напомним, 23 июня в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис Эшор». В тот же день глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в РФ разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США.

В МИД РФ отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию РФ и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования. Так, в августе 2019 года США использовали установку американской системы ПРО «Иджис Эшор» для запуска новейшей модификации ударных крылатых ракет «Томагавк».



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