Мнение: Правила секретности сведений составляющих государственную тайну

Уточнения к правилами секретности сведений составляющих государственную тайну.

Кстати, еще о секретности. По делу Сафронова всплыл еще один эпизод.

Сведения переданные им другому человеку оказались в распоряжении немецкой разведки БНД.

"Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии"

https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html – цинк

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