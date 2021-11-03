 

О чем обязательно надо помолиться в день Казанской иконы (4 ноября), кроме любви

03.11.2021, 3:24, Разное
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В день Казанской иконы Божией Матери все верующие будут обращаться к Богородице с молитвами о самом сокровенном. Миллионы женщины просят в этот праздник о встрече с достойным мужчиной, о создании семьи с ним и о большой любви. Но о чем еще можно попросить Божию Матерь в этот светлый день?

Утешение

Иконе Казанской Божией Матери молятся об утешении и внутренней гармонии. К ней обращаются в те моменты, когда на решение сложной жизненной ситуации банально не хватает сил, а невзгоды одолевают одна за другой. В сложной эмоциональной ситуации обращение к иконе Казанской Божией Матери также не будет лишним – Богородица слышит и такие молитвы, помогая вопрошающим не только утешением, но и наставлением.

Нередко, молясь перед этой иконой, люди просят о том, чтобы Богородица уберегала от принятия неверных решений. И правильно делают, так как Божия Матерь тоже слышит эти молитвы 4 ноября (и не только в этот день).

Здоровье

С давних времен Казанская икона Божией Матери считается чудотворной. Известно много случаев исцеления от самых разных недугов, случившихся после обращения к ней. Ей же молятся об укреплении здоровья.

4 ноября у Богородицы можно попросить о здравии не только для себя, но и для всех членов семьи, особенно для детей. В этот день можно читать молитвы не только о физическом, но и о душевном здоровье.

Перед Казанской иконой традиционно молятся о рождении детей, о легкой беременности и об успешных родах.

О детях

4 ноября можно помолиться не только о здоровье детей, но и об их благополучии. В праздник Казанской иконы многие заботливые матери обращаются к Богородице с молитвами о защите детей от невзгод и печалей, а также об оказании помощи на их жизненном пути.

Установление мира

Казанская икона с давних времен считается покровительницей воинов, поэтому ей молились о прекращении вооруженных конфликтов. Еще наши предки часто молились иконе Казанской Божией Матери о защите родной земли от нашествия чужеземных войск.

4 ноября можно молиться Богородице об установлении мира в семье и о прекращении ссор между враждующими представителями разных поколений (например, между невесткой и свекровью, между тещей и зятем и т.д.).

Молодым семьям в этот день обязательно стоит помолиться о внесении гармонии и благополучия в их отношения. Если пара еще не вступила в брак, не будет лишним попросить Богородицу о благословении на союз.

Успешная дорога

4 ноября у Казанской иконы принято молиться об успешной дороге. Если в скором времени планируется командировка, Богородице можно помолиться о ее успехе.



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