Уходящая канцлер Германии – людям нельзя забывать об уроках Второй мировой

Людям нельзя забывать важные уроки истории, сказала в интервью Frankfurter Allgemeine уходящая канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, структуры, созданные предыдущими поколениями, нужно оберегать, особенно установившийся после Второй мировой войны многосторонний порядок. Она призвала европейцев бросить все силы на его защиту, ведь ситуация на международной арене «далеко не стабильная».



Reuters

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своими ощущениями в связи с предстоящим уходом с поста главы ФРГ. Она сказала, что испытывает «некоторое облегчение», но главным образом благодарность за возможность делать эту работу 16 лет. По её словам, самыми сложными за этот период моментами стали миграционный кризис в 2015 году, а также нынешняя борьба с пандемией коронавируса: «Хотя эти случаи сравнивать трудно, всё же в них обоих речь идёт о судьбах и даже жизнях конкретных людей. Принимать решения, которые оказывают сильное влияние на такое большое количество людей, может быть тягостным, но и трогательным».

Впрочем, ни об одном из наиболее важных решений Меркель не сожалеет. Однако у неё были и промахи, признаёт уходящий канцлер. В частности, она огорчается, что не смогла продавить больший налог на CO2 в рамках согласования климатического пакета. Также её одолевали серьёзные сомнения во время кризиса евро в Греции, но всё же она пришла к выводу, что стране нужно остаться в валютном союзе ЕС и провести реформы. Своими же главными достижениями канцлер считает заключение миграционного соглашения между ЕС и Турцией, которое позволило контролировать потоки беженцев и лишило доходов контрабандистов. Также она гордится тем, что участвовала в разработке модели полной государственной гарантии по частным вкладам, без которой во время финансового кризиса 2008 года многое могло бы сложиться иначе.

Меркель заметила, что за последние 16 лет глобализация сильно изменила мир: «Сегодня многие вещи, которые определяют нашу жизнь и ситуацию в нашей стране, связаны с событиями, происходящими далеко за пределами Германии. Невероятный экономический подъём Китая, а также других государств в Азии изменяет соотношение сил. К примеру, невозможно выделить только один пункт, из-за которого растут цены на энергоресурсы. Этому есть целый ряд причин, некоторые из которых связаны с государствами в Азии. У меня, как у федерального канцлера, всегда должна была быть возможность вести переговоры с ответственными лицами по всему миру. И я очень ценила возможность поддерживать контакты и находить решения в рамках переговоров. За последние 16 лет делать это стало гораздо сложнее».

«Ситуация в мире далеко не стабильная, — продолжает канцлер. — Нам нужно следить за тем, чтобы после большой радости в связи с окончанием холодной войны и воссоединением Европы не наступил исторический период, когда забудутся важные уроки истории. Мы должны постоянно помнить о том, что многосторонний порядок возник как урок из Второй мировой войны. Свидетелей той эпохи будет становиться всё меньше. В истории это повторяющийся шаблон, что люди начинают легкомысленно обходиться со структурами, когда умирают поколения, которые их создали. Это может коснуться Европейского союза, ООН, других многосторонних организаций. Во времена, когда мы имеем дело с такими вызовами, как глобальное потепление, особенно нам, европейцам, нужно прилагать все усилия для защиты многостороннего порядка. У меня такое впечатление, что на данный момент мир к этому ещё недостаточно готов».

Но самая главная угроза не в забывчивости людей, а в том, что многие вещи — в частности Европейский союз — люди начинаются воспринимать как что-то само собой разумеющееся, как что-то, ради чего больше не нужно работать: «Но это нужно делать. Когда мы что-то наследуем, мы продолжаем за этим ухаживать, по крайней мере, если хотим сохранить наследие. Мы это знаем из жизни. Всему нужно уделять внимание».

По словам Меркель, единству Европейского союза угрожают две вещи. Во-первых, то обстоятельство, что в мире изменилось распределение благосостояния: «Когда я стала федеральным канцлером, наш валовый внутренний продукт был больше, чем у Китая. Тогда у нас он составлял 2,8 триллиона долларов, а китайский — 2,3 триллиона долларов. За прошедшие 16 лет наш вырос до 3,8 триллиона долларов, а китайский — до 14,7 триллиона долларов. Мы, немцы и европейцы, в целом должны очень усердно трудиться для того, чтобы сохранить свою долю в мировом распределении благосостояния». Во-вторых, в экономически трудные времена у некоторых европейцев возникает мысль, что их государство должно заботиться только о своих интересах. Но в действительности шанс добиться большего благосостояния выше, если работать сообща, а не поодиночке, убеждена Меркель.

Уходящий канцлер также прокомментировала ситуацию с пандемией в стране, подчеркнув, что всегда пыталась найти наилучший баланс между свободами людей и хорошо обоснованными ограничениями. По её словам, главными задачами государства в это трудное время было защитить здоровье максимального числа граждан и не допустить перегруженности больниц. Более того, по сравнению с некоторыми другими странами, например Францией, ограничительные меры в ФРГ были ещё достаточно мягкими, отметила она. «Но сейчас в людях вновь появляется определённая легкомысленность. А нынешние показатели числа госпитализаций и смертей — оба напрямую связаны с числом заражений — вызывают у меня большое беспокойство. Они у всех нас должны вызывать беспокойство», — подчеркнула Меркель.

В интервью Frankfurter Allgemeine всё ещё действующая глава ФРГ также поделилась «планами на старость»: «Теперь, я думаю, последуют вещи, на которые федеральному канцлеру обычно времени не хватает: можно немного попутешествовать, или почитать, или просто ощутить удовольствие от мысли, что в ближайшие 20 минут не произойдёт ничего грандиозного. Я этому рада». Также у Меркель спросили, какой бы совет она дала своему потенциальному преемнику, кандидату от Социал-демократической партии Германии Олафу Шольцу: «Если бы у меня был такой совет и он бы ему был интересен, то я бы дала его в личном разговоре с Олафом Шольцем, а не в интервью FAZ. Это вообще большая добродетель в политике, когда не всё попадает в газету. В газете должно быть многое написано, но не всё».