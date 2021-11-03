Ребёнок передан медикам – Личное мнение

Вчера в Москве случился туман. Рейсы, летевшие в столицу, посадили в Нижнем Новгороде. Людей держат по 6-9 часов в самолётах. Еда и вода заканчиваются.

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На борту одного из самолётов стало плохо ребёнку.

Вот что сообщает Национальная служба новостей:

Пассажиры ожидали вылета из Нижнего Новгорода свыше семи часов, не выходя из салона. Аэропорт не предоставил трап, из-за чего даже не смогли передать еду на борт, передаёт ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. Всё это время пассажиры оставались на борту без еды и воды.

В итоге ребёнку вызвали скорую помощь. В пресс-службе лоукостера подтвердили факт задержки вылета на семь часов. Там заявили, что для поддержания жизни несовершеннолетнего пассажира члены экипажа применили баллоны с кислородом. Только после этого к самолёту подогнали трап. Ребенок передан медикам.

Не могли подогнать трап. Не могли передать еду. Ребёнок передан медикам.

Почему так произошло?

Почему людей на такое дикое количестве часов заперли в закрытом пространстве? Заставили сидеть в узких, неудобных креслах, ещё и в разгар пандемии, ещё и в условиях дефицита воды и еды?

Разве в Нижнем закончились гостиницы, куда можно и нужно было направить людей?

Так нет же! Там — более 600 гостиниц. Почему людей не отвезли туда? Не расселили их по номерам? Не обеспечили горячим питанием?

Почему пассажирка, летевшая из Краснодара в Москву на терапию против рака, волнуется не только из-за того, что не попала на терапию, но и из-за того, что у неё пропал обратный билет?

Почему к людям — такое жуткое отношение?

К людям, которые ни в чём не виноваты. К людям, которые купили билеты. К людям, которые платят налоги.



Фото: Соцсети

Почему ко всем этим людям никто не пришёл на помощь?

Почему у них заканчивается еда и вода? Почему у них от многочасового сидения в неудобных креслах отекают ноги и болят колени? Почему у них поднимается давление? Почему их заперли в жестянках и не выпускают? Почему их детей передают медикам?!

Это нонсенс. Абсурд. Это нарушение всех прав и свобод человека.

Мне очень жаль людей, оказавшихся заложниками чьего-то бездушия и бездействия. Я не хочу и не буду называть этих людей терпилами, потому что они — не терпилы.

Они — мы с вами: простые люди.

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