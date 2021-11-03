Ребёнок передан медикам – Личное мнение
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Вчера в Москве случился туман. Рейсы, летевшие в столицу, посадили в Нижнем Новгороде. Людей держат по 6-9 часов в самолётах. Еда и вода заканчиваются.
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На борту одного из самолётов стало плохо ребёнку.
Вот что сообщает Национальная служба новостей:
Пассажиры ожидали вылета из Нижнего Новгорода свыше семи часов, не выходя из салона. Аэропорт не предоставил трап, из-за чего даже не смогли передать еду на борт, передаёт ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. Всё это время пассажиры оставались на борту без еды и воды.
В итоге ребёнку вызвали скорую помощь. В пресс-службе лоукостера подтвердили факт задержки вылета на семь часов. Там заявили, что для поддержания жизни несовершеннолетнего пассажира члены экипажа применили баллоны с кислородом. Только после этого к самолёту подогнали трап. Ребенок передан медикам.
Не могли подогнать трап. Не могли передать еду. Ребёнок передан медикам.
Почему так произошло?
Почему людей на такое дикое количестве часов заперли в закрытом пространстве? Заставили сидеть в узких, неудобных креслах, ещё и в разгар пандемии, ещё и в условиях дефицита воды и еды?
Разве в Нижнем закончились гостиницы, куда можно и нужно было направить людей?
Так нет же! Там — более 600 гостиниц. Почему людей не отвезли туда? Не расселили их по номерам? Не обеспечили горячим питанием?
Почему пассажирка, летевшая из Краснодара в Москву на терапию против рака, волнуется не только из-за того, что не попала на терапию, но и из-за того, что у неё пропал обратный билет?
Почему к людям — такое жуткое отношение?
К людям, которые ни в чём не виноваты. К людям, которые купили билеты. К людям, которые платят налоги.
Фото: Соцсети
Почему ко всем этим людям никто не пришёл на помощь?
Почему у них заканчивается еда и вода? Почему у них от многочасового сидения в неудобных креслах отекают ноги и болят колени? Почему у них поднимается давление? Почему их заперли в жестянках и не выпускают? Почему их детей передают медикам?!
Это нонсенс. Абсурд. Это нарушение всех прав и свобод человека.
Мне очень жаль людей, оказавшихся заложниками чьего-то бездушия и бездействия. Я не хочу и не буду называть этих людей терпилами, потому что они — не терпилы.
Они — мы с вами: простые люди.
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Источник: Лена Миро
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