 

Треть лайнеров, отправленных в Нижний Новгород из-за тумана, вылетели в Москву

03.11.2021, 3:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДесять из 33 пассажирских самолетов, которые находились на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуре.

«Из 33 самолетов 10 уже улетели, еще 4 готовятся к вылету», – передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде пришлось принять 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, которые изменили маршрут из-за непогоды.

В Москве за сутки отменили более 200 рейсов, некоторые лишь задержали. Все из-за сильного тумана, накрывшего город во вторник. Отмена и задержки зарегистрирован в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В аэропорту Внуково 64 рейса задержаны, пять отменены, в аэропорту Домодедово – 60 рейсов задержаны, 14 отменены, в аэропорту Шереметьево – 51 рейс задержан, 15 отменены.



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