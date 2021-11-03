 

В ОП Ленобласти предложили запретить доступ в интернет без личных данных

03.11.2021, 3:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПервый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением запретить свободный доступ в интернет без предоставления пользователем личных данных оператору связи.

По его мнению, значимость соцсетей и виртуальных сервисов значительно возросла в России, поэтому предлагается вновь обсудить меры, призванные навести порядок в отечественном интернете.

«В частности, прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору – подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует привычных нам публичных «открытых сетей», обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации», – цитирует обращение Петрова.

Кроме того, предлагается оценить идею обязательной привязки аккаунтов соцсетей граждан, которые доступны на территории РФ, к персональным идентифицирующим документам.

«Возможно, что верификация профиля могла бы проходить на базе виртуального сервиса «Госуслуги». Такая мера сможет убрать излишнюю анонимность в интернете и обеспечить более уважительное и осторожное отношение к законам со стороны пользователей», – добавляется в письме.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (62%) поддержали инициативу о предоставлении гражданам права отзывать согласие на использование персональных данных по упрощенной процедуре и обязанность интернет-сервисов удалить личную информацию в течение трех дней.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Google оштрафовали на 2 млн рублей

19.04 / Рыженко: Не верьте в затишье, оно часто бывает перед бурей. Коронавирус никуда не ушел, люди болеют, находясь на гребне изнеможения

30.09 / Россия предложила площадку для решения конфликта в Карабахе

28.08 / Минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей

29.01 / В Никополе мужчина бросил рабочее взрывное устройство на территорию детского сада

04.10 / Кулеба: Евроинтеграция – это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель

30.07 / Захарова сыронизировала над украинскими комиксами про Крым

20.11 / NYT – американскому «зелёному берету» РФ оказалась дороже родины

28.08 / Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, ранены трое бойцов ООС – украинские военные

12.08 / В МИД обвинили НАТО в росте конфликтного потенциала на Балтике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика