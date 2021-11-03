В ОП Ленобласти предложили запретить доступ в интернет без личных данных

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением запретить свободный доступ в интернет без предоставления пользователем личных данных оператору связи.

По его мнению, значимость соцсетей и виртуальных сервисов значительно возросла в России, поэтому предлагается вновь обсудить меры, призванные навести порядок в отечественном интернете.

«В частности, прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору – подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует привычных нам публичных «открытых сетей», обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации», – цитирует обращение Петрова.

Кроме того, предлагается оценить идею обязательной привязки аккаунтов соцсетей граждан, которые доступны на территории РФ, к персональным идентифицирующим документам.

«Возможно, что верификация профиля могла бы проходить на базе виртуального сервиса «Госуслуги». Такая мера сможет убрать излишнюю анонимность в интернете и обеспечить более уважительное и осторожное отношение к законам со стороны пользователей», – добавляется в письме.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (62%) поддержали инициативу о предоставлении гражданам права отзывать согласие на использование персональных данных по упрощенной процедуре и обязанность интернет-сервисов удалить личную информацию в течение трех дней.